Il designatore arbitrale di Serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’indagine riguarda episodi avvenuti durante la stagione 2024-2025 e coinvolge direttamente le decisioni arbitrali prese in alcune gare di campionato. La notizia ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio e delle autorità sportive, che ora stanno verificando i dettagli delle vicende.

Secondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso in frode sportiva. All'ex arbitro toscano sarebbe stato notificato nella serata di ieri un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano, guidata dal PM Maurizio Ascione. L'inchiesta della Procura riguarda il campionato 2024-2025 e punta a fare luce su possibili irregolarità che coinvolgerebbero più livelli del sistema calcio: arbitri, F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e giustizia sportiva. Che si possa configurare, a distanza di venti anni esatti, una nuova Calciopoli? Al momento, va precisato, si tratta soltanto di ipotesi investigative.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendo

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