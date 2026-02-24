È morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle scale con la mamma i dubbi sul suo racconto | il malore il pianto e il volo nella villetta

Il bambino di 5 mesi è morto dopo essere caduto dalle scale mentre era tra le braccia della madre. La donna aveva raccontato di aver avuto un malore improvviso che l’aveva fatta perdere il controllo. La piccola villetta di famiglia si trova in un quartiere tranquillo, ma ora si indaga sulle circostanze dell’incidente e sui dettagli forniti dalla madre. La vicenda ha suscitato molte domande tra gli inquirenti e i vicini.

È morto il bambino di 5 mesi, che sarebbe caduto dalle scale mentre di trovava tra le braccia della madre. Il piccolo, Riccardo Lucà, era ricoverato in condizioni già disperate dallo scorso sabato mattina all’ospedale Regina Margherita. La donna di Pessione, frazione di Chieri, ha raccontato di essere svenuta, accusando un malore e avrebbe preso coscienza diversi minuti dopo facendo scattare l’allarme. Sulla esatta dinamica però stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chieri, coordinati dalla procura di Torino. Il racconto della madre sulla caduta. «Mio figlio di 5 mesi stava piangendo, l’ho preso in braccio per portarlo giù e dargli da mangiare, mi sono sentita male e mi sono risvegliata in fondo alle scale, con il bimbo sotto di me. 🔗 Leggi su Open.online

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della mamma colta da maloreUn bambino di cinque mesi è morto a Torino dopo essere scivolato dalle braccia della madre, che aveva avuto un malore.

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreUn bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Napoli, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato della famiglia; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Il piccolo Domenico è morto. Avvisi di garanzia e sequestro dei cellulari per sei sanitari.

Domenico è morto, al bimbo era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Cosa chiedo alla giustizia? La veritàSul caso già l’11 febbraio la Procura di Napoli aveva aperto un’inchiesta sulla vicenda. Una vicenda costellata da una incredibile sequenza di sbagli che gli inquirenti sono ora impegnati a chiarire. ilfattoquotidiano.it

Bimbo morto dopo il trapianto fallito, sono 7 gli indagati: c’è anche una dirigente medico del MonaldiSale a 7 il numero degli indagati nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli, inoltre, ha avanzato richiesta di incidente probatorio. Il dolore è ancora tanto per l ... fanpage.it

Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: «Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia» x.com

Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tent - facebook.com facebook