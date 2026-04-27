Incidente a Collegno | scontro tra auto e scooter centauro in ospedale e forti problemi di traffico

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile 2026, si è verificato un incidente a Collegno lungo viale Certosa, vicino alla rotatoria con corso Cervi in direzione del centro. Uno scontro tra un'auto e uno scooter ha coinvolto un centauro, che è stato trasportato in ospedale. L'incidente ha causato disagi alla circolazione, con forti problemi di traffico nella zona.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile 2026, in viale Certosa a Collegno, in prossimità della rotonda all'incrocio con corso Cervi, in direzione del centro cittadino. Uno scooter guidato da un italiano di 76 anni, residente in città, si è scontrato con un’auto.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Scontro tra auto e scooter, centauro in ospedaleLa squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana è intervenuta per un incidente stradale tra uno scooter e un'autovettura, avvenuto sulla... Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra auto e scooter, centauro graveGrave incidente stradale poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell'attività commerciale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata; Maxi incidente sulla tangenziale nord di Torino: 10 veicoli coinvolti, traffico in tilt verso Milano; Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro tra auto e tir, un ferito in ospedale e lunghe code; INCIDENTE A RIVOLI - Scontro fra due auto in corso Allamano: una si ribalta. Leggo. . La disperazione di Wendy affonda le radici in un tragico incidente domestico: era stata lei a preparare il sandwich in cui un pezzo di pomodoro ostruì le vie respiratorie del figlio ventitreenne, causandone la morte dopo giorni di agonia. Da quel mome - facebook.com facebook Valentina morta in un incidente, un anno dopo il paese la ricorda nel giorno del suo 18esimo x.com