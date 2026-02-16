Incidente tra auto e camion sull' A4 | grave una donna Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometri

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente tra un'auto e un camion sull'A4, causato da una manovra azzardata del veicolo pesante. L’incidente si è verificato questa mattina, provocando un blocco totale del traffico tra Venezia e Padova e formando una lunga coda di circa 10 chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre la donna dall’auto e portarla in ospedale.

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro. È successo nel tratto compreso tra il bivio con la A57 a Dolo e gli svincoli a A13 in direzione Milano. Forti rallentamenti tra Venezia e Padova e code chilometriche. L'incidente Le dinamiche sono ora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo per cappottarsi in mezzo alla carreggiata. Nell'incidente è stato coinvolto anche un autocarro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

