Incidente tra auto e camion sull' A4 | c' è un ferito Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometri

Un incidente tra un'auto e un camion sull'A4 ha causato il ferimento di una persona e ha bloccato il traffico tra Venezia e Padova. La collisione si è verificata questa mattina, provocando code di circa 10 chilometri e rallentamenti lungo la corsia in direzione est. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il ferito dall'auto, mentre le forze dell'ordine stanno gestendo la viabilità.

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro. È successo nel tratto compreso tra il bivio con la A57 a Dolo e gli svincoli a A13 in direzione Milano. Forti rallentamenti tra Venezia e Padova e code chilometriche. L'incidente Le dinamiche sono ora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo per cappottarsi in mezzo alla carreggiata. Nell'incidente è stato coinvolto anche un autocarro.