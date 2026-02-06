Grave incidente a Lipari un ferito dopo uno scontro tra auto e moto | interviene l' elisoccorso

Questa mattina a Lipari si è verificato un incidente grave tra un'auto e una moto lungo una strada dell’isola. Il conducente della moto è rimasto ferito e ha avuto bisogno dell’intervento dell’elisoccorso per essere soccorso. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Grave incidente questa mattina a Lipari. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo una strada dell'isola, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote. L'uomo, 50 anni circa, ha riportato serie ferite alla testa. A prestargli le prime cure i medici del vicino ospedale, ma il quadro.

