Incidente sul lungomare di Cefalù bambino di 5 anni travolto da un furgone | è grave

Un incidente si è verificato sul lungomare di Cefalù, coinvolgendo un bambino di cinque anni che è stato travolto da un furgone mentre si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Le condizioni del bambino sono risultate gravi e sono state avviate le procedure di assistenza sanitaria.