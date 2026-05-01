Incidente sul lungomare di Cefalù bambino di 5 anni travolto da un furgone | è grave
Un incidente si è verificato sul lungomare di Cefalù, coinvolgendo un bambino di cinque anni che è stato travolto da un furgone mentre si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Le condizioni del bambino sono risultate gravi e sono state avviate le procedure di assistenza sanitaria.
Incidente stradale sul lungomare di Cefalù, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un furgone in transito. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle autorità, ma la gravità della situazione è apparsa subito chiara ai testimoni che hanno assistito alla scena.? I soccorsi sono.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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