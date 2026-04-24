A Lecce, un portalettere di 53 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava su un marciapiede nel centro cittadino. L’uomo è stato trasportato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Nel frattempo, a Foggia, un bambino di tre anni è stato travolto da un veicolo e ferito, con l’automobilista coinvolto successivamente identificato dalle forze dell’ordine.

Un portalettere di 53 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Era su un marciapiede, in pieno centro urbano di Lecce, quando è stato travolto per cause da dettagliare, da un’automobile. Forse il tentativo di evitare un impatto frontale con un’altra vettura ha causato una sterzata decisa dell’automobile guidata da un 55enne, automobile finita fuori controllo, appunto, sul marciapiede centrando il postino. Dinamica e responsabilità al vaglio della polizia locale. A Foggia un bambino di tre anni, sfuggito al controllo dei genitori, è andato in strada dal marciapiede. In quel momento è sopraggiunta un’automobile, il bimbo è stato investito.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: postino investito sul marciapiede da un’auto, è in condizioni critiche Foggia: bambino di tre anni travolto e ferito, individuato successivamente l'automobilista

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