Incidente stradale a Varzo auto esce di strada a San Domenico | morto un uomo

Un incidente mortale si è verificato oggi nel tardo pomeriggio a Varzo, lungo la strada provinciale di San Domenico. Un'auto, probabilmente a causa della neve che ha coperto la zona nelle ultime ore, è uscita di strada. Nell'incidente è deceduto un uomo. Le autorità stanno ancora intervenendo sul luogo per i rilievi e i soccorsi.

Lo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto É successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, sulla strada provinciale a San Domenico, dove, forse a causa della neve che da alcune ore sta cadendo copiosamente sulla zona, un'auto è uscita fuori strada. Nello schianto, è morto uno degli occupanti dell'auto, un uomo di circa 30 anni, mentre sono rimasti feriti non gravemente gli altri, tutti giovani, portati all'ospedale di Domodossola in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Incidente stradale in via Sogliano, l'auto esce fuori strada e si schianta contro una abitazionePaura a Savignano sul Rubicone dove alle ore 6:40 di questa mattina, sabato 10 gennaio, c'è stato un incidente stradale: una utilitaria, complice il...

Incidente stradale nel Foggiano: auto esce fuori strada e si ribalta, un ferito sulla 'Via del Mare'Auto esce fuori strada e si ribalta nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, lungo la Provinciale 72.

Tutto quello che riguarda San Domenico

Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomoLo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto ... novaratoday.it

Auto fuori strada sotto la neve: morto un 30enne nel Vco. Cinque feritiUn morto e cinque feriti in codice giallo: è il tragico bilancio dell’incidente avvenuto alle 16.45 di oggi lungo la provinciale 153, la strada che collega la stazione sciistica di San Domenico a ... torino.repubblica.it