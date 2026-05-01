Oggi sull’autostrada A11, nel tratto tra Lucca e Viareggio, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli. In totale, quattro persone sono rimaste coinvolte nello scontro. Due di loro sono state trasportate in condizioni gravi all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale, e si sono formate lunghe code lungo il tratto interessato.

Massarosa, 1 maggio 2026 – Paura sull’autistrada A11, nel tratto della bretella Lucca Viareggio in direzione Viareggio: si sono scontrate due macchine e quattro persone in tutto sono rimaste coinvolte. Di queste, due sono state trasportate in condizioni gravi (codice rosso) all’ospedale pisano di Cisanello e al Versilia. Per il trasporto del paziente a Pisa, è stato impiegato un elisoccorso Pegaso che è atterrato in zona. La dinamica. Da capire la dinamica: le due auto si sono scontrate e immediati sono stati i soccorsi degli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il 118. A intervenire, l’automedica di Viareggio, l’ambulanza della Misericordia di Massarosa, un’ambulanza infermieristica sempre da Massarosa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente oggi sulla A11 Lucca Viareggio: gravi due persone, lunghe code

Notizie correlate

A11: Incidente blocca Toscana-Liguria, 2 ore di caos e code a Lucca.Lucca, 19 febbraio 2026 – Il tratto autostradale A11 Firenze-Pisa Nord, compreso tra Lucca Est e il bivio per la bretella Lucca-Viareggio, è rimasto...

Leggi anche: Statale 36, incidente con 7 persone coinvolte: soccorsi in azione e lunghe code