Incidente in Tangenziale | schianto auto e moto due feriti e code

Venerdì 1 maggio, poco prima delle 12.30, si è verificato un incidente sulla Tangenziale Est tra l’uscita di Carnate-Usmate e l’innesto con la Sp41. Lo scontro coinvolgeva un’auto e una moto e ha causato due feriti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre si sono formate code in quella zona della strada.

Incidente stradale in A51 Tangenziale Est. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 12.30 di venerdì 1 maggio nel tratto tra l’uscita di Carnate-Usmate e l’innesto con la Sp41.Dalle prime informazione diffuse risulta che l’incidente ha coinvolto un’auto e una moto. Sono stati allertati subito i.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. Violento schianto tra auto sulla Brebemi: due feriti e lunghe codeSpaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, lungo l’Autostrada A35. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccato; Incastrato tra le lamiere dopo il frontale: è in pericolo di vita - BresciaToday; Incidente in tangenziale, automobile ribaltata; Auto si ribalta sulla tangenziale Est di Lodi: tre coinvolti, due feriti sono minori. Schianto in tangenziale a Venaria, auto si ribalta dopo l’impatto con un tirIncidente nel giorno del Primo Maggio lungo la tangenziale nord di Torino, all’altezza dello svincolo di Venaria Reale, in direzione nord. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono ... giornalelavoce.it Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccatoQuattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di Milano. Lo scontro si è verificato nel tratto ... milanotoday.it L'incidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa, soccorso un 18enne - facebook.com facebook Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nel x.com