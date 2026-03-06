Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli | due feriti in ospedale traffico intenso verso Capodichino

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un’auto e una moto sulla Tangenziale di Napoli ha causato due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Il sinistro ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino, rallentando la circolazione sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

I conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. L'incidente ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: ci sono feriti, traffico bloccato in direzione PozzuoliLo scontro tra i tre mezzi pesanti si è verificato nei pressi dello svincolo di Agnano: sul posto ambulanze e forze dell'ordine per soccorrere i...

Due feriti nell’incidente sulla Tangenziale di Napoli, riaperta a tre corsie verso PozzuoliDue feriti nell'incidente di questa mattina sulla Tangenziale di Napoli: riaperta a 3 corsie da mezzogiorno in direzione Pozzuoli.

Contenuti utili per approfondire Incidente tra auto e moto sulla....

Temi più discussi: Incidente Tangenziale di Napoli, coinvolti due autocarri e un autobus: diversi feriti e traffico in tilt; Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: ci sono feriti, traffico bloccato in direzione Pozzuoli; Brutto incidente in tangenziale: si scontrano un autobus e due autocarri. Ci sono feriti; Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito: Circolazione bloccata.

tangenziale di napoli incidente tra auto eIncidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. L’incidente ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino. fanpage.it

tangenziale di napoli incidente tra auto eIncidente in Tangenziale: auto e moto entrano in contatto, centauro in ospedaleUn incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli nei pressi dell'uscita Arenella. Una moto e un'auto sono entrate in contatto, mentre procedevano in direzione Capodichino. L'imp ... napolitoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.