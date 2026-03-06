Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli | due feriti in ospedale traffico intenso verso Capodichino

Un incidente tra un’auto e una moto sulla Tangenziale di Napoli ha causato due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Il sinistro ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino, rallentando la circolazione sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli nei pressi dell'uscita Arenella. Una moto e un'auto sono entrate in contatto, mentre procedevano in direzione Capodichino.

