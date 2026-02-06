Incidente lungo la Tangenziale Sud in direzione Milano | tre mezzi coinvolti e due feriti traffico in tilt

Questa mattina sulla Tangenziale Sud di Torino, all’altezza di corso Allamano, un incidente ha coinvolto tre mezzi. Due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. Il traffico ha subito un blocco totale, creando lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i vigili e i soccorritori, che stanno gestendo la situazione. La strada rimane chiusa per alcuni interventi di ripristino.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, 6 febbraio, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza di corso Allamano in direzione Milano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: due autocarri e un'auto. Si registrano al momento forti rallentamenti e code lungo il tratto.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Tangenziale Sud Incidente lungo la tangenziale sud di Torino: tre mezzi coinvolti, feriti e traffico rallentato Incidente lungo l'autostrada Palermo-Mazara, coinvolti tre mezzi: due feriti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tangenziale Sud Argomenti discussi: Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccato; Maxi incidente con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena: tamponamento a catena, traffico in tilt per ore; Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Mariconda: coinvolte 5 auto, un ferito; Incidente in tangenziale a Modena: Maxi tamponamento tra 15 auto con feriti paralizza il traffico. E in autostrada A1 morto investito un pedone. Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccatoTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Quello di mercoledì è stato un pomeriggio complicato per gli automobilisti ... milanotoday.it Salerno, maxi tamponamento sulla tangenziale: coinvolte sei autoIncidente ieri pomeriggio, 2 febbraio, lungo la tangenziale di Salerno, dove si è verificato un maxi tamponamento poco prima dello svincolo di Mariconda, in direzione Nord. Nell'incidente sono rimaste ... ilvescovado.it 06/02/2026 14:10: TANGENZIALE SUD - Incidente stradale - prestare attenzione x.com Taranto - Momenti di paura sulla Tangenziale Sud in direzione Base Navale, dove una Fiat 600 è finita fuori strada per cause in corso di accertamento facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.