Incidente in Fipili oggi a Montopoli | vari veicoli coinvolti arriva Pegaso Traffico in tilt

Oggi sulla Firenze Pisa Livorno, nel tratto di Montopoli Valdarno, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui un elicottero Pegaso. Il traffico è stato rallentato o bloccato in entrambe le direzioni, causando disagi agli automobilisti. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle autorità competenti.

Montopoli Valdarno, 31 marzo 2026 – Mattinata difficile quella di martedì 31 marzo sulla Firenze Pisa Livorno. C’è stato un incidente poco dopo l’uscita di Montopoli in direzione Livorno intorno alle 9.30. Più veicoli sono rimasti coinvolti, tra camion e auto. Si sono subito formate lunghe code, mentre è stato dato l’allarme al 118 e ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre anche alle forze dell’ordine. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elicottero Pegaso. Lunghe code si sono formate da subito, mentre ci sono stati rallentamenti per curiosi anche in direzione opposta. Problemi anche sulla viabilità normale intorno a Montopoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in Fipili oggi a Montopoli: vari veicoli coinvolti, arriva Pegaso. Traffico in tilt Articoli correlati Leggi anche: Fipili, incidente in galleria fra Montopoli e Pontedera. Coinvolte tre auto, traffico in tilt Incidente in FiPiLi, furgone ribaltato. Traffico in tilt verso FirenzeFirenze, 25 febbraio 2026 – Un altro incidente sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li chiuso al traffico per lavori urgenti: i dettagli; Camper va a fuoco al casello autostradale; Incidente in Fi-Pi-Li, traffico bloccato da Ponsacco; Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte | diversi feriti. Incidente FiPiLi: scontro auto-moto fra Lastra a Signa e Scandicci. Traffico in tilt verso FirenzePer fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ... firenzepost.it SAN GIORGIO IN BOSCO (PD). L’URTO E IL VOLO NEL FOSSATO, ANZIANO MUORE IN BICICLETTA La vittima è un 80enne di Fontaniva. L’incidente all’alba in via Bocchiero, all’incrocio con via dei Laghi a San Giorgio in Bosco (Pd). Dopo lo schianto con u facebook Dopo 18 giorni di ricovero per l’incidente del 7 marzo, il consigliere Giovanni Angelino lascia l’ospedale di Matera e ringrazia sanitari e cittadini. Difende il lavoro della sanità locale. x.com