Nella notte tra giovedì e venerdì si è verificato un incidente in moto in via Tesio, nel quartiere di San Siro a Milano. Un giovane di 21 anni ha perso il controllo del veicolo durante un sorpasso e si è schiantato. A seguito dell’incidente, il 21enne è stato trasportato in condizioni gravi. Ferito anche il passeggero a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Milano, 1 maggio 2026 – Grave incidente stradale, nella notte tra giovedì e venerdì 1 maggio, in via Tesio, zona San Siro a Milano. Due giovani sono rimasti feriti dopo uno schianto con la moto e sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lo schianto. Dalle prime informazioni, erano da poco passate le 2.30 quando uno scooter Yamaha Ray 125 avrebbe tentato il sorpasso a sinistra di un’auto. Ma nella manovra il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro due veicoli in sosta coinvolgendo anche la Citroen C3 di passaggio. I soccorsi. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato cinque mezzi di emergenza con tre ambulanze e due automediche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente in moto in via Tesio, perde il controllo durante un sorpasso e si schianta: grave 21enne, ferito anche il passeggero

Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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