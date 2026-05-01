Incidente con porter ribaltato | un ferito in ospedale con l' elicottero

Nella mattinata di venerdì primo maggio 2026, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco, vicino alla rotonda, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e un camioncino di tipo porter. Il portale si è ribaltato, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale con un elicottero.

Nella mattinata di venerdì primo maggio 2026, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco, nei pressi della rotonda, per un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura ed un camioncino di tipo porter.🔗 Leggi su Genovatoday.it My Sister Stole My Identity & My 4 Babies! Now I’m Back for Revenge After 5 Years in Jail! Notizie correlate Incidente sul lavoro sull'Alemagna, operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicotteroSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito... Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro.