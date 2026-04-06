Incidente a Beinasco auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone | un ferito

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, un'auto è finita nel torrente Sangone a Beinasco dopo essere volata giù da un ponte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno soccorso una persona rimasta ferita e avviato le operazioni di recupero del veicolo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Un'auto è finita nel torrente Sangone a Beinasco. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 aprile. Il conducente (unico occupante della vettura) è rimasto ferito ed è stato recuperato dal nucleo Speleo-Alpino-Fluviale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non risultano altri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Auto vola giù dal ponte, conducente salvo per miracoloIncidente stradale questa mattina, giovedì 15 gennaio, a Faedis: un’auto è uscita autonomamente di strada precipitando dal ponte sul torrente Grivò... Auto vola giù dal ponte sulla SS73: grave una donna di 71 anniAREZZO — Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile, nella zona della Mossa – San Marco, lungo la SS73.