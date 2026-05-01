Incidente agricolo a Montemarano | grave un 34enne comunità in apprensione

Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto mercoledì nei campi di Montemarano. La sua condizione attuale è critica e il suo ricovero è stato disposto in un reparto di terapia intensiva. La comunità locale si trova in stato di preoccupazione, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Avellino, un uomo di 34 anni, di Montemarano, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto nei campi lo scorso mercoledì. Si chiama Assuntino, è originario del paese irpino ed è attualmente in cura nel reparto di rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati. La prognosi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Incidente a Castiglione delle Stiviere, scontro tra un’auto e una moto: grave centauro 34enneCastiglione delle Stiviere (Mantova), 21 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, verso le 7, a Castiglione delle Stiviere. Infortunio agricolo a Reggiolo, ferito grave a una manoReggiolo (Reggio Emilia), 10 marzo 2026 - Infortunio agricolo nella tarda mattinata nelle campagne di Reggiolo, dove verso le 11 un uomo di 36 anni è... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Montemarano, 34enne grave dopo incidente con motozappa: comunità in ansia; Incidente nei campi a Montemarano: 34enne in gravissime condizioni. Montemarano, itrappolato con le gambe nella motozappa, gravissimo 34enneIncidente nei campi dell'Irpinia. Versa in gravissime condizioni un 34enne di Montemarano rimasto intrappolato con le gambe nella motozappa che stava utilizzando. L'episodio nel ... ilmattino.it Incastrato nella motozappa, è in rianimazioneLe condizioni del ferito sono apparse fin da subito critiche: l’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è arrivato già intubato e in ... ilfattovesuviano.it Ancora un incidente agricolo. A Bresimo in Val di Non un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore. È stato portato in elicottero al Santa Chiara. x.com Ancora un incidente agricolo. A Bresimo in Val di Non un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore. È stato portato in elicottero al Santa Chiara. - facebook.com facebook