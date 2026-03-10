Infortunio agricolo a Reggiolo ferito grave a una mano

Reggiolo (Reggio Emilia), 10 marzo 2026 - Infortunio agricolo nella tarda mattinata nelle campagne di Reggiolo, dove verso le 11 un uomo di 36 anni è rimasto con la mano destra incastrata tra gli ingranaggi di un macchinario per la lavorazione dei campi, bloccato con l'arto nella macchina, trainata da un trattore. Sono stati altri colleghi a dare l'allarme ai soccorsi, giunti al terreno affacciato sulla Provinciale 2 con l'ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l'automedica della Bassa, l'elisoccorso di Parma. Con loro pure i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno liberato l'arto del 36enne dagli ingranaggi. Dopo le prime cure il paziente è stato affidato al personale dell'elisoccorso, che lo ha trasportato in volo al Policlinico di Modena, diretto al reparto della Chirurgia della Mano, specializzato proprio in questo tipo di traumi.