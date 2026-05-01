Nell’ambito dell’inchiesta Rocchi, che coinvolge accuse di frode sportiva in relazione a una telefonata tra il designatore e il supervisore Var, è stato rivelato il nome di un dirigente di un club di Serie A. La vicenda, che sta attirando l’attenzione sull’intero calcio italiano, riguarda anche il possibile coinvolgimento di altre figure del mondo sportivo. Le indagini continuano per fare chiarezza sui ruoli e le responsabilità di ciascuno.

La telefonata in questione sarebbe quella alla base del reato di frode sportiva in concorso contestata al designatore e al supervisore Var Gervasoni Nell’inchiesta Rocchi, che rischia di terremotare il calcio italiano, emerge il nome di un dirigente dell’ Inter. Nello specifico quello di Giorgio Schenone, Club Referee Manager del club nerazzurro: in sostanza l’addetto agli arbitri. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Il Club Referee Manager è una figura dirigenziale moderna, anche se già in essere da diversi anni, che si occupa di tutto ciò che è inerente gli arbitri: dalle regole del gioco al comportamento dei tesserati in campo e negli spogliatoi, fino dell’ accoglienza dei fischietti all’interno dello stadio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inchiesta Rocchi, ultim’ora: spunta il nome di un dirigente dell’Inter

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