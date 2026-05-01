Inchiesta Jerakarni | il piano tra ex ultrà e clan per Milano

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta ha svelato un piano congiunto tra un ex ultrà dell'Inter e un clan criminale per gestire traffici di droga a Milano. Secondo le indagini, i due soggetti avrebbero collaborato per organizzare e coordinare operazioni illecite nel capoluogo lombardo. Le forze dell'ordine hanno intercettato conversazioni e raccolto prove che collegano l’attività criminale a questa rete. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire i ruoli e gli eventuali collegamenti con altre realtà criminali.

? Cosa sapere Inchiesta Jerakarni: ex ultrà dell'Inter e clan Idà pianificano narcotraffico a Milano.. Il piano prevedeva cocaina boliviana e marijuana trattata con spray per eludere i controlli.. Il 3 novembre 2020, tra le chat criptate di SkyEcc e i piani per dominare il mercato milanese, Marco Ferdico e gli esponenti della famiglia Idà hanno tracciato una rotta fatta di cocaina boliviana e marijuana trattata con spray anti-cani per sfuggire ai controlli. Le intercettazioni raccolte dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro nell’inchiesta Jerakarni svelano un intreccio pericoloso tra l’ex capo ultrà dell’Inter e la ‘ndrina Idà di Soriano....🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti più discussi: ’Ndrangheta, il patto tra Ferdico e gli Idà e il sogno di invadere Milano con la cocaina: Facciamo 40mila euro al mese come ridere; Jerakarni, l’agghiacciante piano per più omicidi del clan Emanuele – Idà; Omicidio Ceravolo, nuove ombre dall’inchiesta: Dovevano colpire un altro.

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