Un'inchiesta ha svelato un piano congiunto tra un ex ultrà dell'Inter e un clan criminale per gestire traffici di droga a Milano. Secondo le indagini, i due soggetti avrebbero collaborato per organizzare e coordinare operazioni illecite nel capoluogo lombardo. Le forze dell'ordine hanno intercettato conversazioni e raccolto prove che collegano l’attività criminale a questa rete. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire i ruoli e gli eventuali collegamenti con altre realtà criminali.

? Cosa sapere Inchiesta Jerakarni: ex ultrà dell'Inter e clan Idà pianificano narcotraffico a Milano.. Il piano prevedeva cocaina boliviana e marijuana trattata con spray per eludere i controlli.. Il 3 novembre 2020, tra le chat criptate di SkyEcc e i piani per dominare il mercato milanese, Marco Ferdico e gli esponenti della famiglia Idà hanno tracciato una rotta fatta di cocaina boliviana e marijuana trattata con spray anti-cani per sfuggire ai controlli. Le intercettazioni raccolte dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro nell’inchiesta Jerakarni svelano un intreccio pericoloso tra l’ex capo ultrà dell’Inter e la ‘ndrina Idà di Soriano....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Jerakarni: il piano tra ex ultrà e clan per Milano

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