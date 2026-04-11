Blitz Jerakarni | i vertici del clan Emanuele-Idà si arrendono

Due figure di spicco del clan Emanuele-Idà si sono consegnate alle autorità presso l’istituto penitenziario di Catanzaro dopo aver trascorso diversi giorni in fuga. Si tratta di Domenico Zannino e Michele Idà, che sono stati arrestati nel corso di un blitz chiamato Jerakarni. Entrambi sono stati portati in carcere, dove ora si trovano in custodia. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno eseguito i provvedimenti di cattura.

Due figure chiave del clan Emanuele-Idà, Domenico Zannino e Michele Idà, si sono consegnati alle autorità presso l’istituto penitenziario di Catanzaro dopo essere rimasti irreperibili per diversi giorni. La loro resa segue il blitz dell’operazione Jerakarni, un’azione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che ha colpito le Preserre vibonesi coinvolgendo complessivamente 54 persone. La risoluzione dell’inseguimento nel vibonese. Dopo la fuga avvenuta lo scorso martedì, quando i due soggetti erano riusciti a sottrarsi all’esecuzione delle misure cautelari, la vicenda legata all’operazione Jerakarni ha subito un’accelerazione decisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz Jerakarni: i vertici del clan Emanuele-Idà si arrendono Blitz anti-camorra a Napoli, sgominati i vertici di tre clan: 14 arresti(Adnkronos) – Blitz dei carabinieri in provincia di Napoli: sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranucci: 14 arresti. Salvano due bimbi e i vicini dall'incendio ma perdono la casa: Bari si mobilita in aiuto di Ida ed EmanueleIl rogo della pizzeria a Sant'Anna, nei giorni scorsi, ha colpito anche le abitazioni del palazzo.