Le testimonianze degli arbitri su Rocchi confermano le designazioni pilotate per due partite dell'Inter

Le testimonianze degli arbitri coinvolti confermano che le designazioni per due partite dell’Inter sono state pilotate. Le dichiarazioni raccolte durante gli interrogatori della Procura di Milano forniscono dettagli sulle modalità con cui sarebbero state influenzate le assegnazioni delle partite. Le indagini continuano a verificare eventuali responsabilità e a chiarire i ruoli di chi avrebbe manovrato le designazioni arbitrali.

Le ultime notizie tra gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Milano fanno riferimento a quanto emerso dagli interrogatori. Secondo gli inquirenti le selezioni degli arbitri per alcuni incontri sarebbero state condizionate.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, l’Ansa rivela: Le testimonianze confermano le presunte designazioni “pilotate”Torino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato... Leggi anche: Repubblica: “Rocchi indagato, bufera sugli arbitri. Accuse di frode e designazioni pilotate” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; L'Inter non è coinvolta: svolta in procura, tra gli indagati non ci sono dirigenti; INCHIESTA ARBITRI: SI PUÒ RIAPRIRE L’INDAGINE SPORTIVA; Inchiesta arbitri, non solo Rocchi: indagati anche il supervisore Var Gervasoni e l'addetto Paterna. Ecco per quali accuse. Le testimonianze degli arbitri su Rocchi confermano le designazioni pilotate per due partite dell’InterLe ultime notizie tra gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Milano fanno riferimento a quanto emerso dagli interrogatori ... fanpage.it Ansa - Inchiesta sugli arbitri, dalle testimonianze conferme sulle designazioni pilotateNuovo capitolo nel caos arbitri: l'Ansa racconta che da alcune delle testimonianze degli arbitri sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema con protagonista, secondo quanto riportato ... calciomercato.com È una nuova Calciopoli, o un buco nell’acqua della Procura di Milano Passano i giorni, e dell’inchiesta del pm Maurizio Ascione si sa ancora pochissimo. Gli avvisi di garanzia recapitati sabato 25 aprile a cinque indagati, tra cui Gianluca Rocchi e Andrea - facebook.com facebook Attenzione: se come scrive la Gazzetta l’indagine è iniziata nell’ottobre 2024, poiché per legge non può protrarsi più di 18 mesi, dunque ciò vorrebbe dire che domani 30 aprile, giorno in cui avrebbe dovuto parlare Rocchi, sarebbe l’ultimo giorno d’indagine pe x.com