Le testimonianze degli arbitri su Rocchi confermano le designazioni pilotate per due partite dell'Inter

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le testimonianze degli arbitri coinvolti confermano che le designazioni per due partite dell’Inter sono state pilotate. Le dichiarazioni raccolte durante gli interrogatori della Procura di Milano forniscono dettagli sulle modalità con cui sarebbero state influenzate le assegnazioni delle partite. Le indagini continuano a verificare eventuali responsabilità e a chiarire i ruoli di chi avrebbe manovrato le designazioni arbitrali.

Le ultime notizie tra gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Milano fanno riferimento a quanto emerso dagli interrogatori. Secondo gli inquirenti le selezioni degli arbitri per alcuni incontri sarebbero state condizionate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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