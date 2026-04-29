Rocchi conferme sulle designazioni pilotate gradite all’Inter

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, alcune testimonianze degli arbitri ascoltate nell’ambito dell’indagine della Procura sembrano confermare che le designazioni arbitrali siano state pilotate e gradite a una squadra. Le dichiarazioni raccolte fanno parte di un procedimento avviato per verificare eventuali irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri alle partite. La vicenda riguarda anche le modalità con cui vengono gestite le nomine e le possibili influenze esterne.

Secondo gli inquirenti, da alcune testimonianze degli arbitri sentiti nell’inchiesta della Procura di Milano, sarebbe emersa la conferma delle sospette designazioni pilotate dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che domani ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio sotto consiglio del suo legale Antonio D’Avirro, mentre l’assistente Gervasoni parlerà alle 11. Arrivano le prime conferme sulle designazioni “pilotate” da Rocchi. Come riportato dall’ Ansa, si tratterebbe delle due scelte per la partita di Coppa Italia del 2 aprile 2025 a San Siro e la trasferta a Bologna del 20 aprile che riguardavano Andrea Colombo, “gradito” all’Inter, e Daniele Doveri, messo in semifinale di Coppa Italia per evitare di designarlo in finale perché “poco gradito” ai nerazzurri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rocchi, conferme sulle designazioni pilotate gradite all’Inter Notizie correlate Gianluca Rocchi, ecco le accuse: "designazioni pilotate e decisioni teleguidate"Il calcio italiano ripiomba nel baratro, scosso da un terremoto giudiziario che evoca i fantasmi più cupi della storia recente. Leggi anche: Repubblica: “Rocchi indagato, bufera sugli arbitri. Accuse di frode e designazioni pilotate” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Rocchi, l’inchiesta di Milano: sospetti su designazioni pilotate; Rocchi indagato, incontro a San Siro per le designazioni: Doveri sgradito all’Inter; Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter; La strategia difensiva di Rocchi, silenzio in attesa delle carte: L’interrogatorio ora sarebbe un suicidio. Ansa - Inchiesta sugli arbitri, dalle testimonianze conferme sulle designazioni pilotateNuovo capitolo nel caos arbitri: l'Ansa racconta che da alcune delle testimonianze degli arbitri sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema con protagonista, secondo quanto riportato ... calciomercato.com Inchiesta arbitri, 'dalle testimonianze conferme su designazioni pilotate'Da alcune delle testimonianze degli arbitri, sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema con al centro, secondo gli inquirenti, la figura di Gianluca Rocchi, sarebbe emersa la conferm ... ansa.it I verbali rafforzano l’ipotesi degli inquirenti sul “sistema” legato al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Sotto la lente la presunta combine di San Siro - facebook.com facebook Dunque l’inchiesta Rocchi sarebbe iniziata a ottobre 2024 secondo la Gazzetta, 9 mesi dopo Inter-Verona, dunque non la causa. Per logica: o per testimonianza di qualcuno del mondo arbitrale; o per un evento di ottobre 2024. Una partita contestata a ottobre x.com