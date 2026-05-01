Incentivi turismo via libera al decreto da 109 milioni | a chi andranno

Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono stati destinati 109 milioni di euro dal ministero del Turismo per finanziare progetti di innovazione e destagionalizzazione nel settore turistico. Le risorse saranno assegnate a enti e imprese che presenteranno proposte in linea con le specifiche del bando. Il provvedimento mira a favorire iniziative volte a migliorare l’offerta e a prolungare la stagione turistica.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto del ministero del Turismo che mette a disposizione 109 milioni di euro per sostenere progetti di innovazione e destagionalizzazione nel settore turistico. La misura punta a rafforzare l’offerta del comparto sul piano nazionale e a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, favorendo la distribuzione dei flussi lungo tutto l’arco dell’anno. Il provvedimento introduce un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati destinati a operatori turistici e strutture ricettive. Come verranno utilizzati i 109 milioni destinati al settore turistico. I 109 milioni di euro complessivi saranno suddivisi in due linee principali di intervento.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Incentivi turismo, via libera al decreto da 109 milioni: a chi andranno Notizie correlate Decreto Primo Maggio 2026, via libera del Cdm. Meloni: “1 miliardo di incentivi ma solo a chi applica il salario giusto”Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul lavoro “in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del... Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Meloni: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionaliVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, Rafforzare il ruolo dei... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fondo per il sostegno alle imprese del turismo 2026: ok al decreto, a breve il bando; 109 milioni per efficientamento energetico, accessibilità e smart building degli alberghi; Via libera al bonus lavoro: incentive per chi assume e salario giusto; Lavoro, via libera a decreto. Dal 'salario giusto' ai bonus assunzioni, tutte le misure. Decreto lavoro, via libera in CdM. Meloni: quasi 1 miliardo per rinnovo incentivi(Teleborsa) - Via libera in Consiglio dei Ministro al decreto lavoro che stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali. In particolare quel ... finanza.repubblica.it incentivi DECRETO TURISMO 2026 . PUBBLICATO IN GU 91 del 20/04/2026 - facebook.com facebook