Incendio Monte Faeta | la nuvola di fumo sul versante

Nel pomeriggio del 30 aprile, sul Monte Faeta, una colonna di fumo si è sollevata dal versante di Asciano, a seguito di un incendio scoppiato lo stesso giorno. L'incendio, attivo dal lato lucchese dal martedì precedente, ha coinvolto diverse aree della montagna, con le fiamme che si sono estese anche sulla parte orientale. Le autorità sono intervenute per contenere il rogo e monitorare la situazione.

Nel pomeriggio del 30 aprile le fiamme hanno raggiunto anche il versante di Asciano del Monte Faeta. L'incendio è attivo dal lato lucchese da martedì.Il Comune di San Giuliano Terme ha aperto il Centro Operativo Comunale. Ordine di evacuazione per le abitazioni nella zona nord di via Trieste.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio tra Lucca e Pisa: brucia ancora il Monte Faeta, grossa nuvola di fumoLucca, 29 aprile 2026 – E’ ripreso nella giornata di mercoledì 29 aprile l’incendio che aveva interessato il Monte Faeta nella giornata di martedì 28. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Continua l’incendio sul Monte Faeta. Le preoccupazioni per il vento. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Incendio monte Faeta raggiunge versante PisanoL'incendio che da due giorni sta bruciando il monte Faeta, in Lucchesia, ha raggiunto, spinto dal vento, il versante pisano ... controradio.it - INCENDIO SUL MONTE FAETA - Il video - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com