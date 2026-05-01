Incendio sui Monti Pisani la preoccupazione di Cia Etruria

Un incendio si è sviluppato sui Monti Pisani, generando preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. La Cia Etruria ha espresso timori riguardo alla situazione, senza specificare danni o cause. Al momento, le fiamme sono ancora attive e si stanno svolgendo operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. La zona rimane sotto osservazione mentre si cerca di contenere il fronte dell’incendio.

SAN GIULIANO TERME – Cia Etruria esprime forte preoccupazione per quanto sta verificandosi sui monti pisani. Un incendio divampato sul monte Faeta, in Lucchesia, e che da diverse ore sta coinvolgendo anche il versante pisano, troppo spesso colpito da analoghe drammatiche situazioni che rischiano di mettere a rischio l’incolumità delle persone e danneggiare irrimediabilmente ettari di terreni coltivati dai produttori. “L’incendio ha raggiunto case, aziende e oliveti tanto che nella notte, ad Asciano, sono state evacuate 3500 persone – dice Cinzia Pagni, Cia Etruria – purtroppo il forte vento sta rendendo complicate le operazioni di spegnimento anche ai canadair e ai mezzi che sono sul posto da giorni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incendio sui Monti Pisani, la preoccupazione di Cia Etruria Notizie correlate Leggi anche: Si aggrava l’incendio sui Monti Pisani: evacuata un’intera frazione di San Giuliano Terme Fiamme sui Monti Pisani: brucia il FaetaDal pomeriggio di ieri, 28 aprile, un incendio sta interessando il versante lucchese del Monte Faeta, a ridosso del confine con la provincia di Pisa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; INCENDIO SUI MONTI PISANI, CARUSO (NOI MODERATI): NECESSARIO L’INTERVENTO DELL’ESERCITO; Incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Sfollate 500 persone; Monti Pisani ancora in fiamme: aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Fiamme sui Monti Pisani: chiuso il foro di San Giuliano, evacuate oltre 3mila personeVigili del fuoco e volontari Aib al lavoro tutta la notte per lo spegnimento e per la protezione delle case evacuate ... luccaindiretta.it Incendio sul Monte Faeta, nel Pisano. Evacuate 3500 personeNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio, 30 aprile, ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di Sa ... tg.la7.it Comune di Lucca - Incendio a Santa Maria del Giudice: nuova ordinanza di evacuazione in via del Monte A seguito dell’incendio di vaste proporzioni in corso sui monti pisani e nella frazione di Santa Maria del Giudice, il sindaco Mario Pardini ha firmato oggi ( - facebook.com facebook