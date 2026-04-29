Fiamme sui Monti Pisani | brucia il Faeta

Da ieri pomeriggio, un incendio si è sviluppato sul versante lucchese del Monte Faeta, vicino al confine con la provincia di Pisa. Le fiamme stanno interessando la zona dei Monti Pisani e stanno richiedendo l’intervento delle squadre antincendio. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze di soccorso che stanno lavorando per contenere il fronte delle fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio.

Dal pomeriggio di ieri, 28 aprile, un incendio sta interessando il versante lucchese del Monte Faeta, a ridosso del confine con la provincia di Pisa. La colonna di fumo, chiaramente visibile sui Monti Pisani, ha generato preoccupazione tra i cittadini, spingendo alcuni lettori a contattare la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Monti Pisani esclusi dal decreto sui Comuni montani, Trapani (Pd): "Fatto grave e inaccettabile"“L’esclusione dei Comuni dei Monti pisani dall’elenco nazionale dei ‘Comuni montani’ è una cosa inaccettabile, un vero e proprio vulnus ai danni di... Si smarriscono sui Monti Pisani: cinque donne tratte in salvo dai vigili del fuocoCALCI – Pomeriggio di apprensione ma fortunatamente a lieto fine sui Monti Pisani, dove una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire...