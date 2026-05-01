Incendio nell' autocarrozzeria | distrutti i mezzi dei clienti

Un incendio si è sviluppato in un'autocarrozzeria di Roccarainola, causando la distruzione di diversi veicoli. Tra i mezzi coinvolti ci sono automobili, un furgone e altre cinque vetture che hanno subito danni significativi. Le fiamme hanno provocato ingenti danni ai mezzi di proprietà dei clienti, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Tra automobili distrutte, un furgone e altre 5 vetture danneggiate. È il primo bilancio di un incendio divampato in un'autocarrozzeria di Roccarainola. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tufino. Le fiamme si sono diffuse intorno alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fiamme nell’azienda di materiali ferrosi: distrutti due mezzi nella notteIncendio nell’agro di Soleto presso la ditta C & C: vigili del fuoco salvano i capannoni, ma mancano le telecamere per fare chiarezza su quanto... Orta di Atella. Incendio in un deposito di mezzi per raccolta rifiuti: 7 camion distruttiPaura nella serata di ieri in via Sordi, dove un vasto incendio ha coinvolto un deposito di veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incendio nell'autocarrozzeria: distrutti i mezzi dei clienti. Santa Croce Camerina, azienda di imballaggi distrutta da un incendioUn grave incendio questa notte ha distrutto un'azienda a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Indagini per le cause. meridionews.it Incendio nel ragusano: in fiamme un'azienda di imballaggiL'incendio, tra Santa Croce Camerina e Comiso, è scoppiato questa notte. Non ci sarebbero feriti. I Carabinieri sul post ... rainews.it