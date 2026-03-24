Fiamme nell’azienda di materiali ferrosi | distrutti due mezzi nella notte

Da lecceprima.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio nell’agro di Soleto presso la ditta C & C: vigili del fuoco salvano i capannoni, ma mancano le telecamere per fare chiarezza su quanto avvenuto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale SOLETO – Una notte decisamente movimentata sulla strada provinciale 362, nell’agro di Soleto, dove un incendio di vaste proporzioni ha colpito la ditta di materiali ferrosi C & C. Il bilancio è di due mezzi pesanti completamente distrutti, ma fortunatamente si è riusciti a evitare il peggio per le strutture dell’azienda. L’allarme è scattato intorno alle 02,10 di questa notte. Una squadra del comando centrale dei vigili del fuoco, supportata da un’autobotte, è intervenuta d’urgenza presso la sede della ditta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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