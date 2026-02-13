Orta di Atella Incendio in un deposito di mezzi per raccolta rifiuti | 7 camion distrutti

Orta di Atella. Paura nella serata di ieri in via Sordi, dove un vasto incendio ha coinvolto un deposito di veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’incendio è scoppiato intorno alle 21, probabilmente a causa di un corto circuito in uno dei camion parcheggiati, e in breve tempo ha distrutto sette mezzi, lasciando i residenti nel panico per le fiamme alte e il fumo nero che si alzava verso il cielo.

Dopo la segnalazione dell'incendio, sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise.