Incendio nel Palazzo della Provincia di Foggia

Nel primo pomeriggio si è verificato un incendio all’interno del Palazzo della Provincia di Foggia. Le fiamme hanno interessato una parte dell’edificio, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non risultano al momento persone coinvolte o ferite.

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nel Palazzo della Provincia di Foggia. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Incendio nel Palazzo della Provincia di Foggia Notizie correlate Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023Al centro delle indagini sull’apparentemente inspiegabile omicidio del personal trainer Annibale ‘Dino’ Carta, ucciso a Foggia con quattro colpi di... Foggia. Incendio nel quartiere Ferrovia, si è sfiorata la tragediaFOGGIA - Poco prima delle 4 del mattino, solo grazie all’intervento immediato di un paio di residenti che hanno dato subito l’allarme, i Vigili del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio a Cormano, in fiamme il tetto di un palazzo in ristrutturazione; Incendio in appartamento a Motta Visconti: sfollate cento persone; Fiamme in un palazzo: due case inagibili, quattro persone in ospedale; Motta Visconti, incendio in un palazzo di otto piani: quattro persone intossicate dal fumo. Sono in ospedale. Incendio a Frattamaggiore, fiamme alte 9 metri: poliziotti evacuano il palazzo e spengono il fuocoUn incendio è divampato in un edificio di Frattamaggiore (Napoli); sono intervenute le volanti del commissariato di Polizia, che hanno evacuato lo stabile ... fanpage.it Incendio in un palazzo a Vigliano, evacuati i residenti – FOTO e VIDEOUn devastante incendio è divampato questa mattina in un condominio nel centro di Vigliano Biellese, in via Milano ... laprovinciadibiella.it Natalia Testa handmade jewels. Madonna · Vogue. Palazzo della provincia a Taranto. Presenti anche le mie creazioni. - facebook.com facebook