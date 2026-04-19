A Foggia, si indaga sull’omicidio di Dino Carta, ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle mentre passeggiava con il suo cane. L’episodio è avvenuto la sera del 13 aprile vicino a casa sua. Le autorità stanno esaminando un possibile collegamento tra questo delitto e un’altra morte avvenuta nello stesso anno all’interno di un edificio residenziale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’altra vicenda.

Al centro delle indagini sull’apparentemente inspiegabile omicidio del personal trainer Annibale ‘Dino’ Carta, ucciso a Foggia con quattro colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile, mentre era vicino casa per una passeggiata con il suo cane, ci sarebbe un’altra morte che risale al 2023. Una pista che Ilfattoquotidiano.it aveva riportato già nei giorni scorsi, dopo che il sito locale l’Immediato ne aveva parlato in anteprima in esclusiva. Nessuno – è il ragionamento degli investigatori – aveva un motivo per uccidere il 42enne. Anche per questo, forse, la Procura di Foggia avrebbe ripescato un fascicolo che sembrava ormai sepolto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023

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