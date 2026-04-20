Foggia Incendio nel quartiere Ferrovia si è sfiorata la tragedia

Poco prima delle 4 del mattino, un incendio si è sviluppato nel quartiere Ferrovia di Foggia. Le fiamme hanno interessato alcune strutture, causando danni e mettendo a rischio le abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche sulle cause dell’incendio. Non risultano persone ferite o coinvolte direttamente nell’incidente.

FOGGIA - Poco prima delle 4 del mattino, solo grazie all’intervento immediato di un paio di residenti che hanno dato subito l’allarme, i Vigili del Fuoco sono arrivati in tempo a domare l’incendio scoppiato nel quartiere Ferrovia, in via Piave, presso l’ex London Pub, evitando che le fiamme si propagassero alle tende e coinvolgessero l’intero edificio. I residenti del palazzo sono stati immediatamente evacuati per motivi di sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ora indaga su quanto accaduto. E c’è un dettaglio che rende tutto ancora più grave: in quello stesso locale, anni fa, dopo la cessione dello storico pub, erano già intervenuti i Vigili del Fuoco per fughe di gas.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia. Incendio nel quartiere Ferrovia, si è sfiorata la tragedia Notizie correlate Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia BangladeshDegrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh Il degrado sociale non ha... Nasce Marrakech, il primo ristorante arabo a Foggia nel cuore del Quartiere Ferrovia: "Sarà ponte tra culture"Nel Quartiere Ferrovia nasce un nuovo spazio di dialogo tra culture: cucina araba, tavola condivisa e un messaggio di fiducia nella città. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura ad Apricena, esplode caldaia in un appartamento: ustionati due coniugi; Incendio distrugge il capannone di un imprenditore edile nel Foggiano: si indaga sulla natura del rogo; Giornata Ecologica a Rione Martucci con la Scuola Media Dante Alighieri (Foggia); La via della felicità, i volontari ripuliranno Rione Martucci a Foggia: Essere costruttivi nel tempo libero. DISSUASORI ULTRASUONI Foggia, via Monfalcone nel degrado totale: i residenti valutano dissuasori ad ultrasuoni anti-bivaccoCresce la tensione in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia, dove i residenti denunciano da tempo una situazione di degrado costante ... statoquotidiano.it Foggia, degrado in via Monfalcone: crescono le proteste dei residentiVia Monfalcone a Foggia, proteste dei residenti per bivacchi, alcol e rifiuti. Chiesti controlli, sanzioni e interventi immediati. pugliapress.org Il Foggia è in piena crisi e in zona retrocessione e i tifosi, spazientiti, invadono il campo e parte la caccia all'uomo #SportMediaset - facebook.com facebook Il Foggia verso la retrocessione, tifosi in campo incappucciati e caccia all'uomo: calciatori costretti a tornare negli spogliatoi. Video x.com