VIDEO | Incendio boschivo il vento alimenta le fiamme | elicottero in azione

Martedì pomeriggio a Campo Ligure si è sviluppato un incendio boschivo che ha coinvolto una vasta area di vegetazione. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente, ma le operazioni sono rese più difficili dal vento forte che alimenta le fiamme. Un elicottero è stato inviato sul luogo per supportare le operazioni di spegnimento. La situazione è ancora in evoluzione.

Allarme a Campo Ligure dove, martedì pomeriggio, si è sviluppato un incendio boschivo.Sul posto stanno operando i soccorsi, che però sono ostacolati dal forte vento che alimenta le fiamme. I vigili del fuoco stanno intervento con una squadra di Genova, una di Ovada due squadre di volontari e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e... Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Una raccolta di contenuti su Incendio boschivo Temi più discussi: Una nube di fumo si alza dal bosco, i vigili del fuoco ritornano dopo pochi giorni nello stesso posto per un altro allarme incendio; Incendio boschivo a Taverne; Incendio boschivo ad Andrate, sul posto 14 mezzi dei vigili del fuoco; Incendio boschivo sopra Taverne. VIDEO | Incendio boschivo, il vento alimenta le fiamme: elicottero in azioneAllarme a Campo Ligure dove, martedì pomeriggio, si è sviluppato un incendio boschivo. Sul posto stanno operando i soccorsi, che però sono ostacolati dal forte vento che alimenta le fiamme. I vigili ... genovatoday.it Incendio tra i vigneti eroici a Farra di Soligo, vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme VIDEOFARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle colline di Farra di Soligo, tra i vigneti eroici nelle vicinanze della chiesa di San Vigilio. In azione ... msn.com Incendio Boschivo a Campo Ligure (Genova) #liguria - facebook.com facebook Incendio boschivo sopra Taverne x.com