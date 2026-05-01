Nel primo pomeriggio di oggi, un principio di incendio si è sviluppato in un locale di Palazzo Dogana, sede degli uffici provinciali nella città di Foggia. Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, che hanno escluso danni strutturali maggiori. Secondo le prime indicazioni, il rogo potrebbe essere stato causato da un cortocircuito elettrico. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

Nel primo pomeriggio di oggi un principio di incendio ha interessato un locale di Palazzo Dogana. I Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono intervenuti rapidamente e la situazione è rientrata in breve tempo.I danni sono circoscritti ad una sola stanza. Le cause sono in corso di accertamento: l’ipotesi più probabile è un cortocircuito. Palazzo Dogana è attualmente in piena sicurezza e l’attività istituzionale prosegue regolarmente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incendio negli uffici della provincia di Foggia: “Possibile cortocircuito”

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