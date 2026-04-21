Da oggi in provincia di Sondrio sarà possibile ottenere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali

Da oggi nella provincia di Sondrio sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto anche presso gli uffici postali. Questa novità riguarda tutte le persone che devono ottenere o aggiornare il documento di identità per viaggi all’estero. Il servizio si aggiunge alle modalità già disponibili presso gli uffici comunali o le questure. La procedura sarà gestita dagli operatori postali, secondo le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Prende il via negli uffici postali della provincia di Sondrio il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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