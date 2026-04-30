Incendio monte Faeta scattano le evacuazioni

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, tra le aree di Lucca e San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Le squadre di soccorso stanno lavorando per domare le fiamme, che stanno rendendo necessarie evacuazioni nella zona. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di un vento di grecale che soffia forte, ostacolando gli interventi sul territorio.

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, fra Lucca e San Giuliano Terme (Pisa), rese difficili dal forte vento di grecale. Parla il sindaco di Lucca, Mario Pardini. Video di Jessica Quilici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio monte Faeta, scattano le evacuazioni Notizie correlate Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bosco in fiamme ai piedi del monte Faeta; Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel processo. Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogoLe fiamme tra le province di Lucca e Pisa, sono due giorni che si combatte contro il rogo. Il vento complica le cose ... lanazione.it Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com