Incendio Monte Faeta | canadair in azione

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, richiedendo l’intervento di un canadair per contenere le fiamme. Il sindaco ha fornito aggiornamenti sulla situazione, riferendo di un fronte attivo che si estende nell’area interessata. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di spegnimento. La situazione rimane in evoluzione e vengono seguite tutte le disposizioni di sicurezza. Sono in corso attività di controllo e assistenza alle squadre sul campo.