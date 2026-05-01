Incendio monte Faeta | la battaglia con il fuoco dell' Antincendi Boschivi

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, coinvolgendo le aree circostanti. La battaglia contro le fiamme è stata portata avanti dagli uomini dell'Antincendi Boschivi, che hanno lavorato per contenere il rogo e limitare i danni. La Vab di Limite sull'Arno ha diffuso un video in cui si mostra chiaramente cosa accade durante un intervento di spegnimento, offrendo una visione diretta delle operazioni in corso.

La Vab di Limite sull'Arno pubblica un video che racconta in maniera netta cosa accade nel cuore del grande rogo che si è sviluppato tra le province di Lucca e Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incendio monte Faeta: la battaglia con il fuoco dell'Antincendi Boschivi

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