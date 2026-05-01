Incendio monte Faeta | la battaglia con il fuoco dell' Antincendi Boschivi

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, coinvolgendo le aree circostanti. La battaglia contro le fiamme è stata portata avanti dagli uomini dell'Antincendi Boschivi, che hanno lavorato per contenere il rogo e limitare i danni. La Vab di Limite sull'Arno ha diffuso un video in cui si mostra chiaramente cosa accade durante un intervento di spegnimento, offrendo una visione diretta delle operazioni in corso.

La Vab di Limite sull'Arno pubblica un video che racconta in maniera netta cosa accade nel cuore del grande rogo che si è sviluppato tra le province di Lucca e Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio monte Faeta: la battaglia con il fuoco dell'Antincendi Boschivi Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazione, case a fuocoE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, proseguono le operazioni di spegnimento; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo; Incendio sul Monte Faeta: 70 ettari in fiamme, in azione Canadair e squadre AIB. Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Incendio sul Monte Faeta: sale a 800 ettari la superficie danneggiataSottanelli (Azione): Subito stato di emergenza e piano straordinario per prevenzione e sicurezza del territorio ... nove.firenze.it Il sistema regionale antincendi boschivi è operativo senza sosta da diversi giorni, con il coinvolgimento di centinaia di uomini e donne del Coordinamento del volontariato toscano, insieme alle squadre di operai forestali dei Comuni e delle Unioni di Comuni - facebook.com facebook