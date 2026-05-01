Incendio Monte Faeta il sindaco | Alle 18 la decisione sul rientro degli abitanti nelle case

Nella zona del Monte Faeta si è verificato un incendio che ha richiesto l’intervento della protezione civile. Dopo una notte di attività, questa mattina le squadre sono tornate a operare intensamente, con l’impiego di tre aerei Candair e altrettanti elicotteri. Il vento, che aveva alimentato le fiamme, si è calmato e ha cambiato direzione. Il sindaco ha annunciato che alle 18 sarà presa una decisione sul possibile rientro degli abitanti nelle loro case.

Il vento è calato e ha cambiato direzione. E poi, trascorsa la notte, dall’alba di stamani la macchina della protezione civile ha ricominciato a lavorare a pieno regime: in cielo 3 Candair e altrettanti elicotteri. A terra uno spiegamento di forze imponente fatto di vigili del fuoco e volontari.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni nel Pisano: fiamme minacciano le case Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuati in centinaia. Incendio sul Monte Faeta, perimetro contenuto per circa il 70%Il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani. (ANSA) ... ansa.it Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com Incendio tra Pisa e Lucca: rogo sul Monte Faeta alimentato dal vento. 800 ettari distrutti, 3.000 persone evacuate e Canadair in azione #EuropeNews https://l.euronews.com/XfOh - facebook.com facebook