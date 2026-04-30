Incendio sul monte Faeta il vento inverte la direzione Canadair e decine di squadre di terra in azione

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, nel comune di Capannori, e le fiamme continuano a bruciare da circa due giorni. Le squadre di terra e un Canadair sono intervenuti per contenere il rogo, mentre il vento ha cambiato direzione, complicando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti decine di operatori impegnati nel tentativo di domare le fiamme che minacciano l’area circostante.

Capannori (Lucca), 30 aprile 2026 – Dura ormai da due giorni la lotta contro le fiamme sul monte Faeta, nel comune di Capannori. E gli interventi per contrastare l’incendio boschivo sono proseguiti per tutta la notte, con il personale del sistema regionale antincendi boschivi della Toscana in azione. Due gli elicotteri impegnati nell’azione di spegnimento del rogo divampato martedì sera sil Monte Faeta Con le prime luci dell’alba sono tornati nuovamente attivi, senza sosta, due aerei antincendio Canadair che fanno rifornimento in mare, di fronte al parco regionale di San Rossore. Sul posto numerose squadre di volontariato Aib (antincendio boschivo) e i vigili del fuoco, come spiega sui propri canali social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Canadair e decine di squadre di terra in azione Notizie correlate Oltre 40 ettari in fumo per incendio sull’Appennino bolognese. Canadair e squadre a terra in azioneProseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio boschivo divampato sull’Appennino tra Alto Reno Terme e una... Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle. Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Canadair e decine di squadre di terra in azioneCon le prime luci dell’alba sono tornati nuovamente attivi, senza sosta, due aerei antincendio Canadair che fanno rifornimento in mare, di fronte al parco regionale di San Rossore. Sul posto numerose ... lanazione.it Fiamme alle pendici del monte, il bosco brucia ancoraLUCCA: Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri ai piedi del monte Faeta. Al lavoro squadre ed elicotteri ... toscanamedianews.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com