Incendio all’ex gioielleria titolare salva per miracolo Mia sorella è uscita terrorizzata mentre il bancone stava bruciando

Un incendio si è verificato in un’ex gioielleria a Concordia, in provincia di Modena, causando preoccupazione tra i residenti. La scintilla è partita da una perdita di gas proveniente da un tubo in gomma deteriorato, collegato a una bombola dell’acqua calda. Il proprietario è riuscito a uscire in tempo, mentre la sorella, presente al momento, è uscita terrorizzata. Il fuoco ha interessato il bancone, che stava bruciando al momento dell’intervento dei vigili del fuoco.

Concordia (Modena), 1 maggio 2026 – E’ stata la perdita di gas fuoriuscito dal tubo in gomma che, deteriorato dal tempo, allacciava la bombola al rubinetto di accensione della stufa, a causare un principio d’incendio rischiando d’esplodere. Erano le 13,40 quando due autobotti dei vigili del fuoco, arrivate da San Felice a sirene spiegate, si sono fermate davanti all’ex gioielleria Longhi nella centralissima via Mazzini. All’interno del negozio, chiuso al pubblico a quell’ora, c’era la figlia di Enea Longhi, storico commerciante di preziosi, intenta a mettere in ordine. La donna, spaventata dall’odore acre del gas combustibile e dalle fiamme che, innescate accidentalmente, hanno sulle prime danneggiato il bancone in legno e inquinato l’interno dell’ex gioielleria ha subito allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’ex gioielleria, titolare salva per miracolo. “Mia sorella è uscita terrorizzata, mentre il bancone stava bruciando” Notizie correlate "Mia figlia terrorizzata, quell'uomo l'ha colpita mentre andava a scuola"Un incubo finito e la speranza di non rivedere più per strada l’aggressore della figlia. Leggi anche: Condomino lascia fornellino acceso: "Mia figlia salva per miracolo nel palazzo a fuoco in Svizzera"