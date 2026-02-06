Sara non riesce a credere a quello che è successo. La sua bambina di otto anni è stata colpita da un uomo mentre stava andando a scuola. La paura si è trasformata in angoscia, e ora spera che l’aggressore non si faccia più vedere in giro. La mamma racconta che la figlia era terrorizzata e ancora sotto shock. La polizia sta cercando di trovare il responsabile, mentre la famiglia si stringe intorno alla piccola.

Un incubo finito e la speranza di non rivedere più per strada l'aggressore della figlia. Il racconto è di Sara (nome di fantasia), mamma di L., la 12enne colpita lunedì mattina su via Tiburtina, a San Lorenzo, dal 22enne tunisino protagonista nel quartiere di diverse altre violenze contro donne e bambini. Che cosa è successo? «Mia figlia fa la seconda media e come tutte le mattine stava andando a scuola con le sue amiche. Alle otto meno cinque mi chiama piangendo, tremando: "Mamma mi hanno aggredita". Sono scesa di corsa, scalza e in canottiera, e mi ha detto che un uomo le ha sferrato un pugno tra l'orecchio e la guancia, lei è caduta e lui con tranquillità è andato via. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Mia figlia terrorizzata, quell'uomo l'ha colpita mentre andava a scuola"

