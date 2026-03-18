Un condomino ha lasciato acceso un fornellino, rischiando di provocare un incendio nel palazzo. La figlia di un residente è stata salvata grazie a un intervento tempestivo, mentre alcuni testimoni sul posto hanno detto che la situazione avrebbe potuto degenerare, ricordando una tragedia avvenuta a Crans Montana, dove morirono 140 persone durante il Capodanno.

Poteva andare molto peggio. Addirittura, secondo alcune persone sul posto, avrebbe potuto ripetersi, sia pure in misura minore, la tragedia di Crans Montana, dove per San Silvestro morirono 140 persone. E siamo di nuovo in Svizzera, a Lucerna per l’esattezza, la città del famoso lago, dove la figlia di un noto commerciante di Altopascio, se l’è vista brutta a causa di un vasto incendio, anche se poi, per fortuna, è andato tutto bene. Solo danni materiali al condominio dove vive. Protagonista della vicenda, Debora Regoli, figlia di Roberto, da decenni titolare dell’edicola che porta il suo nome in piazza Croce, tra il viale Europa e il parco Moro che si adagia verso le mura castellane di Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Condomino lascia fornellino acceso: "Mia figlia salva per miracolo nel palazzo a fuoco in Svizzera"

Articoli correlati

Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»Le fiamme che hanno divorato Le Constellation a Crans-Montana non hanno distrutto solo un locale, ma hanno spezzato il futuro di diverse famiglie,...

Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia ora non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»Le fiamme che hanno divorato Le Constellation a Crans-Montana non hanno distrutto solo un locale, ma hanno spezzato il futuro di diverse famiglie,...