Festa della Liberazione e 1 maggio al Parco | info e regole per escursioni barbecue e passeggiate

In occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, il parco si apre a numerosi visitatori con diverse attività e percorsi. Sono previste escursioni, passeggiate e incontri lungo i sentieri, oltre a spazi dedicati al barbecue e alle relax all’aperto. Le regole per la fruizione degli spazi includono il rispetto delle aree naturali e delle norme di sicurezza, per garantire a tutti un’esperienza sicura e piacevole durante i due fine settimana.

Dalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime giornate sulle spiagge naturali della Lecciona e di Marina di Vecchiano: il Parco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori nei due weekend del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Festa della Liberazione in musica al Parco Horcynus Orca: così il programmaDal pop alla musica popolare, dal punk rock all’hip hop, dai ritmi più gettonati dai giovani alle note della tradizione più verace. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Il programma delle iniziative per la Festa della LiberazioneIn occasione dell’Anniversario della Liberazione, il Sindaco Massimiliano Sanna, il Presidente dell’ANPI provinciale di Oristano ... sardegnareporter.it 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Il Sindaco Luca Di Stefano invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile, giornata simbolo dei valori di libertà, democrazia e pace. Quest’anno, per onorare degnamente la cerimonia, asc - facebook.com facebook