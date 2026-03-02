Auto incendiata a Scalea | veicolo di esponente politico distrutto

Scalea. L'auto del coordinatore regionale di Italia Sovrana è stata incendiata in un atto di violenza avvenuto in una zona residenziale della città. Il veicolo, parcheggiato in una via del centro cittadino, è stato colpito da un'esplosione di fiamme che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma l'episodio è stato considerato un chiaro segnale di intimidazione. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per identificare gli autori. Un gesto di violenza in una città sotto pressione L'auto, un modello compatto di colore scuro, era parcheggiata in una via tranquilla del centro cittadino, vicino a un piccolo parco pubblico. Scalea, incendiata l'auto del coordinatore regionale di Italia SovranaL'automobile di un politico di Scalea, Carmelo Manco, 61 anni, coordinatore regionale di 'Italia Sovrana - il popolo al primo posto' è stata distrutta da un incendio nella notte. (ANSA) ... ansa.it