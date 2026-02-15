Domani l' inaugurazione delle nuove aule realizzate nell’ambito del progetto Edunext

Domani, l’Università di Parma apre le nuove aule costruite grazie al progetto Edunext, un’iniziativa che coinvolge 34 università e 5 istituzioni. La cerimonia si svolgerà alle 10 nella Palazzina Feroldi, nel complesso del Plesso Kennedy, in via Kennedy 10. Le aule sono state realizzate per migliorare gli spazi di studio e favorire l’apprendimento degli studenti.

Progetto strategico per la digitalizzazione e l'innovazione della formazione in Italia, EDUNEXT punta a trasformare l'educazione digitale con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società. Coinvolge oltre 700.000 studentesse e studenti e più di 25.000 docenti, ricercatrici e ricercatori, e si propone di aumentare la qualità e l’accessibilità dell’offerta formativa e di sostenere una cultura della formazione digitale tra le persone, promuovendo l’inclusione e riducendo le disuguaglianze nell'accesso all'educazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Questa sera a Taranto si tiene il City Talk “Giovani, Politica, Partecipazione”.

