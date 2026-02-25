Atalanta-Borussia Dortmund è già caldissima salta il pranzo istituzionale per lo ‘scippo' di Inacio
Rapporti tesissimi tra Atalanta e Borussia Dortmund, che non daranno vita al solito pranzo istituzionale Uefa anche prima della gara di ritorno. Le due società sono in lite a causa del passaggio al Borussia di Samuele Inacio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salta il pranzo Uefa per la questione Inacio, Luca Percassi: “Il Dortmund ci ha mancato di rispetto”Luca Percassi ha deciso di non partecipare al pranzo organizzato dall’Uefa a causa della controversia legata a Inacio.
Atalanta, shock De Ketelaere: lesione al menisco e lungo stop. Salta il Borussia DortmundL’Atalanta deve fare i conti con una brutta tegola.
BVB Borussia Dortmund - Atalanta 2-0 || IL RISULTATO PERFETTO (PER LORO)
Atalanta, due assenze pesanti ma è pronto il jolly per ribaltare il Borussia DortmundL’Atalanta si prepara a una notte da dentro o fuori, con un obiettivo limpido: ribaltare il 2-0 incassato all’andata contro il Borussia Dortmund ... sportal.it
Pagina 1 | Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Palladino e Kovac ... corrieredellosport.it
Dove vedere #AtalantaBorussia Dortmund in tv Sky o Prime Video, orario x.com
Stasera alle 18:45 l’Atalanta proverà a rimontare contro il Borussia Dortmund il 2-0 dell’andata. Sarà Dea bendata Sarà remuntada Questo intanto il pensiero dei tifosi nerazzurri #atalanta #ucl #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook