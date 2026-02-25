Atalanta-Borussia Dortmund è già caldissima salta il pranzo istituzionale per lo &#8216;scippo' di Inacio

Rapporti tesissimi tra Atalanta e Borussia Dortmund, che non daranno vita al solito pranzo istituzionale Uefa anche prima della gara di ritorno. Le due società sono in lite a causa del passaggio al Borussia di Samuele Inacio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salta il pranzo Uefa per la questione Inacio, Luca Percassi: “Il Dortmund ci ha mancato di rispetto”Luca Percassi ha deciso di non partecipare al pranzo organizzato dall’Uefa a causa della controversia legata a Inacio.

Atalanta, shock De Ketelaere: lesione al menisco e lungo stop. Salta il Borussia DortmundL’Atalanta deve fare i conti con una brutta tegola.

BVB Borussia Dortmund - Atalanta 2-0 || IL RISULTATO PERFETTO (PER LORO)

Video BVB Borussia Dortmund - Atalanta 2-0 || IL RISULTATO PERFETTO (PER LORO)

