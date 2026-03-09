Arosio troppo nervoso al controllo della polizia in strada | in casa aveva un etto di hashish

Sabato pomeriggio a Como, durante un controllo di routine, la polizia ha notato un uomo particolarmente nervoso. Dopo averlo fermato, hanno sequestrato un etto di hashish trovato in casa. L’uomo è stato portato in commissariato e sono in corso ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta senza incidenti, ma ha portato all’apertura di un procedimento per droga.

Denunciato un 26enne dopo un controllo in via Statale per Lecco: sequestrati sostanza stupefacente, bilancino e contanti Un controllo di routine della polizia si è trasformato in un’indagine per droga sabato pomeriggio a Como. Gli agenti della squadra volante della questura hanno denunciato un 26enne italiano residente ad Arosio per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato intorno alle 16 in via Statale per Lecco, dove una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio ha fermato un’auto con cinque persone a bordo. Durante l’identificazione dei passeggeri uno dei giovani ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e insofferente alla presenza degli agenti, comportamento che ha insospettito i poliziotti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Infrazioni e incidenti a Verona, polizia locale al lavoro: recuperato anche mezzo etto di hashishAltri 3 incidenti stradali sono stati rilevati nelle ultime 24 ore dalla polizia locale di Verona, portando il numero complessivo dall'inizio...

Passo Corese. In casa aveva oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish. Arrestato dai Carabinieri un 62enne incensurato. Sequestrate le armi che deteneva legalmenteCronache Cittadine PASSO CORESE – I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 62 L'articolo Cronache...